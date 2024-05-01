НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Генштаб повідомив про удари авіації по окупантах РФ та знищені БпЛА росіян
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЗброяПодіїЗброя і технологіїВійна

Генштаб повідомив про удари авіації по окупантах РФ та знищені БпЛА росіян

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Генштаб повідомив про удари авіації по окупантах РФ та знищені БпЛА росіян
Авіація ЗСУ. УНІАН

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська. Також вночі сили протиповітряної оборони знищили 2 розвідувальних БпЛА росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 1 травня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу окупантів РФ.

На фронті протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення. На Бахмутському та Авдіївському напрямках українські захисники відбили по 33 атаки росіян. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснило 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Топ дня
Рязанська нафтопереробна компанія, НПЗ, Росія, атака дронів на російські НПЗ
Атака на Рязанський нафтопереробний завод була спецоперацією ГУР — джерела
Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена штучним інтелектом
ШІ в МЗС: цифрова особа Вікторія інформуватиме щодо консульських питань
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1120 військових за добу — Генштаб
Ракета ATACMS
ГУР атакувало Рязанський нафтопереробний завод, РФ обстріляла Одесу — троє людей загинуло. 798 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
Дізнайтесь більше
Причіпна гармата Сил Оборони
На фронті відбулося 96 бойових зіткнень — Генштаб
Авіація Сил оборони ударила по окупатах РФ — Генштаб, війна в Україні, зведення 30 квітня
Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
Генштаб ЗСУ втрати врога, армія РФ, війна в Україні
На війні в Україні за добу російське військо втратило 1250 військових — Генштаб
Генштаб ЗСУ зведення 30 квітня, війна в Україні, обстріли
Генштаб: за добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень
На початок