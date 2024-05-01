Генштаб повідомив про удари авіації по окупантах РФ та знищені БпЛА росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу російського окупаційного війська. Також вночі сили протиповітряної оборони знищили 2 розвідувальних БпЛА росіян.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 1 травня.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу окупантів РФ.
На фронті протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення. На Бахмутському та Авдіївському напрямках українські захисники відбили по 33 атаки росіян. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснило 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
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