У Лос-Анджелесі 55 людей постраждали внаслідок зіткнення трамвая й автобуса

В американському місті Лос-Анджелес внаслідок зіткнення трамвая й автобуса постраждали 55 людей, двоє з них у важкому стані.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними пожежної служби, аварія сталася у вівторок вдень в районі Експозиційного парку, поблизу Університету Південної Каліфорнії та Музею історії.

В автобусі були водій та один пасажир, вони найбільше постраждали. У трамваї перебували понад 150 пасажирів.

Двоє постраждалих госпіталізовані з важкими травмами, ще 16 — доставлені до лікарні у задовільному стані. Ще 37 пасажирам надали допомогу на місці.