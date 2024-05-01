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У Лос-Анджелесі 55 людей постраждали внаслідок зіткнення трамвая й автобуса
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У Лос-Анджелесі 55 людей постраждали внаслідок зіткнення трамвая й автобуса

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ДТП у Лос-Анджелесі
Аварія автобуса та трамвая у Лос-Анджелесі, США, 1 травня 2024 року. REUTERS

В американському місті Лос-Анджелес внаслідок зіткнення трамвая й автобуса постраждали 55 людей, двоє з них у важкому стані.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними пожежної служби, аварія сталася у вівторок вдень в районі Експозиційного парку, поблизу Університету Південної Каліфорнії та Музею історії.

В автобусі були водій та один пасажир, вони найбільше постраждали. У трамваї перебували понад 150 пасажирів.

Двоє постраждалих госпіталізовані з важкими травмами, ще 16 — доставлені до лікарні у задовільному стані. Ще 37 пасажирам надали допомогу на місці.

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