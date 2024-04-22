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На Шрі-ланці під час авторалі загинуло 7 людей
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На Шрі-ланці під час авторалі загинуло 7 людей

ЗМІ
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Шрі-ланка
Аварія під час ралі Fox Hill Supercross, Діяталава, Шрі-ланка, 21 квітня 2024 року. Скриншот з відео

На Шрі-Ланці під час автоперегонів автівка з'їхала з траси й врізалась у людей, загинуло сім людей і щонайменше 21 — постраждали.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що аварія сталася під час перегонів Fox Hill Supercross у неділю, 21 квітня, у місті Діяталава. Ралі організувала армія Шрі-Ланки. Це був уже 28-й заїзд.

За словами організаторів, серед загиблих — четверо суддів перегонів, і глядачі, зокрема, восьмирічна дівчинка. Загалом на перегонах були присутні понад 100 тисяч глядачів.

Місцева влада заявила, що триває повне поліцейське розслідування аварії на трасі.

"Ця аварія сталася, коли машина вискочила зі смуги руху", — розповів речник поліції Ніхал Талдува.

За словами очевидців, аварія сталася незабаром після того, як інший автомобіль перекинувся на трасі.

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