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Внаслідок аварії автобуса в Перу загинули 25 людей
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Внаслідок аварії автобуса в Перу загинули 25 людей

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ДТП у Перу
Місцева влада повідомила, що в результаті аварії автобуса в горах Анд на півночі Перу загинули 25 людей і ще 13 отримали поранення. REUTERS

У результаті аварії автобуса в горах Анд на півночі Перу загинули 25 людей і ще 13 отримали поранення.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

Автобус прямував до міста Сорочуко, коли він перекинувся і впав зі схилу в річку.

"Інформація ще збирається, тому що аварія сталася вночі на досить нерівній дорозі, ґрунтовій дорозі, де автобус впав у річку", — йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомили, що автобус їхав із сусіднього міста Селендін. Оголошена триденна жалоба за загиблими.

Зазначається, що аварії на нестабільних дорогах Перу досить поширені.

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