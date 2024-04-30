Внаслідок аварії автобуса в Перу загинули 25 людей

У результаті аварії автобуса в горах Анд на півночі Перу загинули 25 людей і ще 13 отримали поранення.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

Автобус прямував до міста Сорочуко, коли він перекинувся і впав зі схилу в річку.

"Інформація ще збирається, тому що аварія сталася вночі на досить нерівній дорозі, ґрунтовій дорозі, де автобус впав у річку", — йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомили, що автобус їхав із сусіднього міста Селендін. Оголошена триденна жалоба за загиблими.

Зазначається, що аварії на нестабільних дорогах Перу досить поширені.