Начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв заявив, що для забезпечення правопорядку на Великдень в Україні буде залучено понад 23 тисячі правоохоронців.

Про це Максим Ахрамєєв розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, очікується, що на Великдень до храмів прийдуть понад 10 мільйонів вірян, а у 13 тисячах культових споруд України відбудуться богослужіння.

"Нацполіцією буде вжито необхідних заходів, спрямованих на належне забезпечення правопорядку, що включатимуть забезпечення публічної безпеки й порядку під час проведення релігійних обрядів, а також збільшення кількості авто- та піших нарядів на вулицях населених пунктів", — сказав Ахрамєєв.

Він додав, що крім цього, буде збільшена кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування та документування протиправних дій.

"Також будуть створені резерви з числа поліції особливого призначення, вибухотехніків та кінологів. В цілому буде залучено понад 23 тисячі правоохоронців. Зрозуміло, ми будемо нести службу пліч-о-пліч з нашими колегами зі служби надзвичайних ситуацій (ДСНС — ред.)", – сказав він.

Начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції також поінформував, що у Великодню ніч графік комендантської години не зміниться і триватиме з 0:00 до 5:00 ранку.

Великдень цього року припав на 31 березня за григоріанським календарем, а за юліанським — на 5 травня.