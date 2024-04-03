Патріарх Варфоломій закликав до спільної дати святкування Великодня

Вселенський Патріарх Константинопольський Варфоломій висловив жаль з приводу відсутності спільної дати святкування Великодня та закликав християн східного і західного обряду до встановлення спільних часових рамок для його відзначення.

Про це пише Catholic Culture.

Патріарх висловив сподівання, що домовленість про спільну дату може бути досягнута вже наступного року.

"Благаємо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Великодня наступного року (20 квітня за обома календарями — ред.) не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства", — сказав Варфоломій 31 березня.

За його словами, у 2025 році церква відзначатиме 1700-річний ювілей скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї. Серед його ключових дискусій було питання про встановлення спільних часових рамок для святкування Великодня, зазначив Патріарх.

"Ми налаштовані оптимістично, оскільки є добра воля і бажання з обох сторін. Бо, справді, святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа — це скандал!" — наголосив Варфоломій.

Великдень цього року припав на 31 березня за григоріанським календарем, а за юліанським — на 5 травня.

Як розраховують дату Великодня

Великдень прив'язаний не до дати, а до весняного рівнодення та повного місяця - а через багато нюансів католики та православні мають великі розбіжності.

"Ще в перші століття християни на Сході і християни на Заході святкували Великдень в різні дати. Перший церковний розкол відбувся у 196 році щодо дня святкування. Тоді чотирнадцятий Папа Римський Віктор I хотів відлучити громаду від церкви, бо вважав, що вони неправильно святкують. На Першому Вселенському Соборі у 325 році було встановлено, що Християнський Великодень має святкуватися у першу неділю після повного місяця, який настає після весняного рівнодення", — розповідав Суспільному релігієзнавець та директор ГО "Центр релігійної безпеки" Дмитро Горєвой.

Тож, дату рахують так: спочатку береться весняне рівнодення, 21 березня, після чекають на перший повний місяць, а потім найближча неділя – це і є дата Великодня. Релігієзнавець зауважує, що оскільки християни східні і західні живуть за різними календарями, західні — за Григоріанським, а східні — за Юліанським або Новоюліанським, то і дати вони відраховують по-різному.

Щоб вирішити це питання, створили спільну католицько-православну комісію, куди входять представники Ватикану, представники Вселенського Патріархату, які розробляють календарну реформу і у них є мета до 2025 року, до річниці 1700 років від дня проведення Першого Вселенського Собору, який і встановив дату Великодня, провести реформу, щоб православні і католики, східні і західні християни святкували в один день.