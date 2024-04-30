На Вінниччині 32-річний Микола Ворончук із біонічним протезом руки збирає FPV-дрони для побратимів. Поранення чоловік отримав під час виконання бойового завдання на Донеччині.

До повномасштабної війни Микола працював електриком у Жмеринці на "Укрзалізниці". У вільний час збирав акумулятори й паяв павербанки для ЗСУ. Мобілізувався замість молодшого брата, коли тому прийшла повістка.

"Коли почалася повномасштабна війна, я пішов у військкомат. Військової спеціальності у мене немає, не служив, плюс броня була з залізниці. "Відфутболили", бо на початку було дуже багато добровольців. Ходив по блокпостах, брав повістки, приходив у військкомат і мене знову — "футболили". Відмовився від цієї ідеї, але коли молодшому брату дали бойову повістку, домовився з військкоматом, що ми разом поїдемо у розподільчий центр, меншого брата відправлять додому, а я піду замість нього", — розповів Микола Ворончук.

Оборонець служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді на Донецькому напрямку навідником. У січні 2023 року, коли росіяни пішли на їхню позицію штурмом, отримав поранення.

На протезування чоловік поїхав до США, а біонічну кисть йому виготовили у Києві. Як виготовляє безпілотники та чим ще допомагатиме пораненим оборонцям, Микола Ворончук розповів Суспільному.