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У Дніпрі лікують військового, який втратив дві ноги й руку. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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У Дніпрі лікують військового, який втратив дві ноги й руку. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Василь — військовослужбовець з Рівненщини. У середині лютого отримав тяжке поранення на Запорізькому напрямку. Чоловік розповів Суспільному: під час наступу окупанти поцілили поблизу бліндажа з танка. Снаряд розірвався в метрі від нього.

За словами військового, ударною хвилею його відкинуло на декілька метрів, а уламками відірвало дві ноги та руку. Від загибелі врятувало те, що снаряд потрапив поперед тунелю, в якому він перебував.

"Я прийшов до тями, поповз до побратимів, крикнув, що я 300-й, і далі надали мені допомогу", — говорить Василь.

Як лікують чоловіка — дивіться у репортажі Суспільного.

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