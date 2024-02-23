У Дніпрі лікують військового, який втратив дві ноги й руку. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

Василь — військовослужбовець з Рівненщини. У середині лютого отримав тяжке поранення на Запорізькому напрямку. Чоловік розповів Суспільному: під час наступу окупанти поцілили поблизу бліндажа з танка. Снаряд розірвався в метрі від нього.

За словами військового, ударною хвилею його відкинуло на декілька метрів, а уламками відірвало дві ноги та руку. Від загибелі врятувало те, що снаряд потрапив поперед тунелю, в якому він перебував.

"Я прийшов до тями, поповз до побратимів, крикнув, що я 300-й, і далі надали мені допомогу", — говорить Василь.

Як лікують чоловіка — дивіться у репортажі Суспільного.