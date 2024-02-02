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Під час уроків укриття у закладах освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу — постанова КМУ
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Під час уроків укриття у закладах освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу — постанова КМУ

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Під час уроків укриття у закладах освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу
Укриття у Харкові. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Під час навчання офлайн укриття закладів освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу. Коли освітній процес не здійснюється, то укриття доступні для всіх охочих.

Про це повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

Горбачов пояснив, що відповідно до постанови уряду, укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою доступні тільки для учасників освітнього процесу.

Він звернув увагу учасників освітнього процесу, керівників закладів освіти та громадськості, що до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку були внесені зміни, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 р. № 1331 “Деякі питання ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту”.

"Відповідно до пункту 3-1 Порядку, укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу", — пояснив Горбачов.

Відповідаючи на запитання, чи працюватимуть укриття у закладах освіти у неробочий час, приміром, вночі чи у вихідні, Горбачов сказав у коментарях у Фейсбуці, що "коли освітній процес не здійснюється, то укриття доступні для всіх охочих".

Скрін поста освітнього омбудсмена Сергія Горбачова у Фейсбуці щодо роботи укриттів у закладах освіти
Скрін поста освітнього омбудсмена Сергія Горбачова у Фейсбуці щодо роботи укриттів у закладах освіти. Фото: скрін поста Сергія Горбачова у Фейсбуці

Освітній омбудсмен також відзначив необхідність пішохідної доступності укриттів.

Так, урядова постанова передбачає, що місця розміщення укриттів повинні бути швидко доступними для населення з найвіддаленішого місця їх розташування з урахуванням радіуса пішохідної доступності до укриттів, який приймається не більше ніж:

  • 300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;
  • 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудов.

Раніше стало відомо, що в Україні дозволили перебувати в укриттях із домашніми тваринами.

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