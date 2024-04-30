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Примусового повернення українців з-за кордону не буде — Стефанішина
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Примусового повернення українців з-за кордону не буде — Стефанішина

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Ольга Стефанішина
Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: AP

Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Про це посадовиця повідомила у коментарі Deutsche Welle.

Стефанішина запевнила, що надання власних даних ТЦК і СП не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

"Україна ухвалила закон щодо мобілізації і ми маємо розуміти, в якому обсязі можемо заміняти чоловіків на полі бою. Мовиться про потенціал мобілізації — облік та інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", — зазначила міністерка.

Посадовиця розповіла, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон для того, аби обговорити питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діє до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в державу, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", — додала Стефанішина.

23 квітня уряд України оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині держави, а не в іноземних дипломатичних установах. Як наслідок — чоловіки віком від 18 до 60 років, що проживають за кордоном, не зможуть отримати нові паспорти або продовжити термін дії документа.

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