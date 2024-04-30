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Голова Нацради — про Telegram: "Треба переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів"
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Голова Нацради — про Telegram: "Треба переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів"

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Ольга Герасим'юк
Ольга Герасим'юк. Фото: Facebook Національної ради з питань телебачення та радіомовлення

На тлі блокування ботів української розвідки голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк закликала державу припинити офіційну комунікацію у месенджері Telegram.

Відповідну заяву посадовиця зробила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я вважаю, що хоча Telegram і є дуже зручною формою комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза Telegram, і треба цю заборону негайно запроваджувати", — зазначила Герасим'юк.

Водночас, за словами голови Національної ради, що стосується дій розвідувальних органів у Telegram, то це "вирішувати їм".

"[Telegram] — це лише один з механізмів отримання інформації [українською розвідкою]. Але держава старається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами. Я думаю, що потроху треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів", — підкреслила посадовиця.

Герасим'юк також додала, що Нацрада працює з європейськими партнерами для того, аби внести Telegram у перелік великих цифрових платформ, які підлягають регуляції та можуть бути оштрафованими у випадках порушення законодавства.

28 квітня керівництво платформи Telegram заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема було заблоковано "Головний бот розвідки".

Однак наступного дня роботу ботів відновили, а у Telegram стверджували, що боти були тимчасово вимкнені помилково.

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