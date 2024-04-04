Франція спростувала заяви РФ про "готовність вести діалог щодо України"

Франція спростувала заяви Росії про те, що вона нібито висловила готовність вести діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори під час телефонної розмови міністрів оборони двох країн у середу, 3 квітня.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що через два роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну міністерство оборони Росії заявило, що під час телефонної розмови між міністром оборони Франції Себастьяном Лекорну і його російським колегою Сергієм Шойгу нібито "була відзначена готовність до діалогу щодо України".

Відправною точкою для дискусій можуть начебто можуть стати переговори між російською та українською сторонами в Туреччині у 2022 році, які завершилися безрезультатно.

"Це неправда. У жодний момент ми не виявляли жодної готовності до діалогу щодо України, до переговорів чи чогось подібного", — заявило джерело у французькому уряді.

Як відзначає агенція, у російській заяві також йдеться про те, що будь-яка ідея проведення зустрічі у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні є "безглуздою", якщо Росія не буде її учасником.

У російській заяві також сказано, що Шойгу зазначив, що будь-яка "практична реалізація" пропозиції Макрона, висловленої минулого місяця, про введення військ в Україну "створить проблеми для Франції".

Шойгу, згідно із заявою міністерства, також повторив твердження Москви про те, що Росія вважає, що до масової стрілянини, яка сталася минулого місяця в концертному залі під Москвою, має відношення Україна.

Водночас у французькому повідомленні про телефонну розмову, першу з жовтня 2022 року, ініційовану Парижем, йдеться про те, що дискусія була зосереджена на підвищеній терористичній загрозі після нападу в Москві, відповідальність за який взяла на себе дочірня організація Ісламської Держави ІДІЛ-К. Французький міністр підтвердив, що Франція не має інформації про будь-яку причетність України до інциденту та закликав Росію "припинити будь-яку експлуатацію".

Крім того, заява Міністерства оборони Франції засудила "агресивну війну", розпочату Росією проти України.

"Франція продовжуватиме підтримувати Україну стільки часу, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це буде потрібно", — йдеться в заяві.

Напередодні стало відомо, що міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню сьогодні 3 квітня вперше з жовтня 2022 року провів розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу.