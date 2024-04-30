Зросла кількість поранених внаслідок російських обстрілів дітей — ОГПУ

Більше ніж 1854 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 30 квітня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 545 дітей загинули та понад 1309 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 529, Харківській — 348, Херсонській — 150, Дніпропетровській — 136, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 104.
- 29 квітня внаслідок російського обстрілу м. Одеса постраждали двоє дітей віком 5 та 16 років.