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ЮНІСЕФ заявив про різке зростання в Україні кількості дітей, вбитих внаслідок російських атак
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ЮНІСЕФ заявив про різке зростання в Україні кількості дітей, вбитих внаслідок російських атак

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ЮНІСЕФ заявив про різке зростання кількості дітей, вбитих внаслідок російських атак
Дві дівчинки у житловому кварталі в Бучі, 14 червня 2022 року. Getty Images/NurPhoto/Dominika Zarzycka

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) заявили про різке зростання кількості дітей, загиблих внаслідок атак РФ по Україні. За даними ЮНІСЕФ, підтверджена кількість дітей, які загинули внаслідок атак по всій Україні, у 2024 році збільшилася майже на 40% порівняно з 2023.

Про це повідомляється на сайті ЮНІСЕФ.

За перевіреними ООН даними, внаслідок атак з 1 січня по 31 березня 2024 року загинули 25 дітей, наймолодшому було лише два місяці. Повідомляється, що дев'ять дітей загинули внаслідок атак упродовж перших трьох тижнів квітня.

Згідно з офіційними даними ООН, з моменту ескалації війни у 2022 році внаслідок атак загинули щонайменше 600 дітей. Понад 1350 дітей отримали поранення. В ЮНІСЕФ додали, що реальна кількість убитих і поранених дітей, ймовірно, значно вища.

Крім того, продовжує зазнавати атак й інфраструктура, від якої залежать діти в Україні. Так, за перші три місяці 2024 року пошкоджено або зруйновано тисячі будинків, 36 медичних закладів та 140 освітніх, йдеться у звіті.

У ЮНІСЕФ відзначили, що атаки на електропостачання та джерела води ще більше порушили роботу найважливіших служб, наражаючи життя та благополуччя дітей на ще більший ризик.

“Два роки війни, яким передували два роки COVID-19, призвели до того, що доступ дітей до шкільної освіти перервано більш ніж на чотири роки – роки, еквівалентні початковій освіті. Майже половина дітей, які відвідують школу в Україні, не навчаються очно, причому майже один мільйон дітей по всій країні взагалі не мають доступу до очного навчання через відсутність безпеки”, — наголосили в ЮНІСЕФ.

В організації заявили, що докладають зусиль, щоб зберегти можливості навчання для дітей шляхом відновлення шкіл і притулків в Україні та підтримки онлайн-навчання. ЮНІСЕФ також надає підтримку у сфері психічного здоров'я.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, станом на ранок 20 квітня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 545 дітей загинули та понад 1298 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок російської агресії.

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