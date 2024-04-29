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До Києва приїхала герцогиня Единбурзька: це перший візит британської королівської особи з 2014 року
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До Києва приїхала герцогиня Единбурзька: це перший візит британської королівської особи з 2014 року

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Герцогиня Единбурзька Софі Гелен
Герцогиня Единбурзька Софі Гелен. Cуспільне/Олена Куренкова

Сьогодні, 29 квітня, до Києва прибула герцогиня Единбурзька Софі Гелен дружина наймолодшого сина Єлизавети ІІ принца Едварда. Це її перший візит до України та перший візит члена королівської родини Великої Британії від початку вторгнення Росії в Україну у 2014 році.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного

Таким чином герцогиня прагнула продемонструвати свою солідарність із жертвами сексуального насильства та тортур, які постраждали через війну. Софі Гелен є активісткою британської ініціативи "Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту".

"Протягом багатьох років Королівська Високість невтомно і наполегливо проводила кампанію на підтримку жертв конфлікту, зокрема, на користь жертв сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. І це було темою вашого сьогоднішнього візиту сюди, а важливим елементом того, як Сполучене Королівство підтримує Україну та солідарне з Україною. І перш за все — на знак солідарності з українським народом і тими, хто постраждав від жахливих наслідків вторгнення Росії, а тепер і повномасштабного вторгнення Росії в Україну”, — зазначив посол Британії в Україні Мартін Гарріс на зустрічі з герцогинею.

У Києві герцогиня Единбурзька зустрілася з людьми, які пережили сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, і тортури та погодилися поділитися своїми історіями.

Вона також зустрілася з дітьми, яких вдалося безпечно повернути в Україну після насильницького розлучення з родинами та депортації Росією.

"Сьогодні був щасливий день, бо я нарешті змогла потрапити в Україну. І я дуже рада бути тут під час свого першого візиту. Але це водночас і сумний день тому що, звичайно, це означає, що поки я тут, я дізнавалася усе більше про ситуацію в усіх її реаліях, які, звичайно, сумні. Людська ціна війни дуже реальна, і я знаю, що всі тут відчувають це дуже гостро", — сказала Софі Гелен.

Герцогиня також зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими, щоб обговорити найефективніші способи підтримки тих, хто пережив сексуальне насильство під час війни.

“Я побувала у багатьох країнах, які перебувають у розпалі конфлікту або після його завершення, але, на жаль, ситуація дуже схожа, куди б я не поїхала. Це правда, що жінки та дівчата платять найвищу ціну з погляду людських втрат, коли справа доходить до того, як їх можна використовувати як зброю війни. Зґвалтування використовується для приниження гідності та знищення. І ми повинні намагатися запобігти цьому. А там, де ми не можемо цьому запобігти — ми маємо вжити заходів для підтримки тих, хто став жертвою таких злочинів”, — наголосила Софі Гелен.

За словами герцогині, для неї важливо було зустрітися з першою леді Оленою Зеленською і відзначити її зусилля щодо "облаштування центрів, куди постраждалі можуть звертатися, аби знайти підтримку і рухатися вперед, де про них піклуватися".

Крім того, на її думку, важливим є те, як наразі в Україні відбувається документування злочинів російської армії на ранніх стадіях.

Також герцогиня зустрілася з мешканцями Ірпеня й Бучі — і відзначила, "як вони допомагають своїм громадам у часи великого відчаю та потреби".

"Я заберу їхні історії із собою додому — у своєму серці”, — сказала вона.

Від початку повномасштабної війни в Україні зареєстровано 274 справи за статтею "сексуальне насильство". Але ця цифра продовжує зростати.

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