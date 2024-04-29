Сьогодні, 29 квітня, до Києва прибула герцогиня Единбурзька Софі Гелен — дружина наймолодшого сина Єлизавети ІІ принца Едварда. Це її перший візит до України та перший візит члена королівської родини Великої Британії від початку вторгнення Росії в Україну у 2014 році.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного

Таким чином герцогиня прагнула продемонструвати свою солідарність із жертвами сексуального насильства та тортур, які постраждали через війну. Софі Гелен є активісткою британської ініціативи "Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту".

"Протягом багатьох років Королівська Високість невтомно і наполегливо проводила кампанію на підтримку жертв конфлікту, зокрема, на користь жертв сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. І це було темою вашого сьогоднішнього візиту сюди, а важливим елементом того, як Сполучене Королівство підтримує Україну та солідарне з Україною. І перш за все — на знак солідарності з українським народом і тими, хто постраждав від жахливих наслідків вторгнення Росії, а тепер і повномасштабного вторгнення Росії в Україну”, — зазначив посол Британії в Україні Мартін Гарріс на зустрічі з герцогинею.

У Києві герцогиня Единбурзька зустрілася з людьми, які пережили сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, і тортури та погодилися поділитися своїми історіями.

Вона також зустрілася з дітьми, яких вдалося безпечно повернути в Україну після насильницького розлучення з родинами та депортації Росією.

"Сьогодні був щасливий день, бо я нарешті змогла потрапити в Україну. І я дуже рада бути тут під час свого першого візиту. Але це водночас і сумний день тому що, звичайно, це означає, що поки я тут, я дізнавалася усе більше про ситуацію в усіх її реаліях, які, звичайно, сумні. Людська ціна війни дуже реальна, і я знаю, що всі тут відчувають це дуже гостро", — сказала Софі Гелен.

Герцогиня також зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими, щоб обговорити найефективніші способи підтримки тих, хто пережив сексуальне насильство під час війни.

“Я побувала у багатьох країнах, які перебувають у розпалі конфлікту або після його завершення, але, на жаль, ситуація дуже схожа, куди б я не поїхала. Це правда, що жінки та дівчата платять найвищу ціну з погляду людських втрат, коли справа доходить до того, як їх можна використовувати як зброю війни. Зґвалтування використовується для приниження гідності та знищення. І ми повинні намагатися запобігти цьому. А там, де ми не можемо цьому запобігти — ми маємо вжити заходів для підтримки тих, хто став жертвою таких злочинів”, — наголосила Софі Гелен.

За словами герцогині, для неї важливо було зустрітися з першою леді Оленою Зеленською і відзначити її зусилля щодо "облаштування центрів, куди постраждалі можуть звертатися, аби знайти підтримку і рухатися вперед, де про них піклуватися".

Крім того, на її думку, важливим є те, як наразі в Україні відбувається документування злочинів російської армії на ранніх стадіях.

Також герцогиня зустрілася з мешканцями Ірпеня й Бучі — і відзначила, "як вони допомагають своїм громадам у часи великого відчаю та потреби".

"Я заберу їхні історії із собою додому — у своєму серці”, — сказала вона.

Від початку повномасштабної війни в Україні зареєстровано 274 справи за статтею "сексуальне насильство". Але ця цифра продовжує зростати.