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Безпекові угоди з партнерами "дійсно допомогли" Україні — Зеленський
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Безпекові угоди з партнерами "дійсно допомогли" Україні — Зеленський

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що укладені безпекові угоди дуже допомогли Україні протягом останніх пів року, особливо під час очікування підтримки від США.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає кореспондент Суспільного.

За словами Зеленського, постачання систем протиповітряної оборони та деталей до них здійснювалися завдяки фінансуванню, яке було зазначене в підписаних договорах.

"Ви розумієте вартість ППО та скажу вам чесно, що вони надходили завдяки фінансуванню, що було зазначене у дев'ятьох угодах про гарантії безпеки. Нам це дійсно допомогло", — підкреслив президент.

Гарантії безпеки для України

У березні 2023 року Зеленський заявив, якщо на час війни Україна не може стати членом НАТО, то хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт G7. На ньому президенти Європейської ради, Єврокомісії та представники держав "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Відповідні договори з Україною вже уклали:

  • Велика Британія;
  • Канада;
  • Німеччина;
  • Франція;
  • Данія;
  • Італія;
  • Фінляндія;
  • Нідерланди;
  • Латвія.

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