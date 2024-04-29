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Україна не призупиняла пункти Конвенції з прав людини: Малюська пояснив, що відбувається
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Україна не призупиняла пункти Конвенції з прав людини: Малюська пояснив, що відбувається

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Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: УНІАН

Україна у квітні не зупинила дію норм Конвенції про захист прав людини, а навпаки – переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав.

Про це у Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська у відповідь на інформацію про оновлення повідомлення на сайті Ради Європи про відступ України від норм Конвенції про захист прав людини.

"Повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав ми дійсно надіслали практично одразу після запровадження воєнного стану у 2022 році — це частина наших міжнародних зобовʼязань (подібні повідомлення надсилаються ще з 2015 року)", — написав він.

Міністр пояснив, що це не ноу-хау — так чинять усі країни, які ведуть війну, "крім РФ звісно, у них з правами людини завжди погано".

"У квітні 2024 ми в черговий раз уточнили перелік наявних обмежень і зменшили його. Періодичний перегляд наших повідомлень та можливих обмежень — теж наші міжнародні зобовʼязання. Ще раз: Україна у квітні НЕ призупинила захист, а якраз навпаки — переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", — наголосив Малюська.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що інформація про частковий відступ Україною від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини "була подана викривлено".

"Йдеться не про обмеження прав людини, а про часткове скасування обмежень, які були застосовані раніше! Про це зазначається на офіційному сайті Ради Європи. Тобто обмеження Україна подавала ще до цього, а наразі вони не застосовуються", — написав він у Телеграм.

У МЗС України також наголосили, що регулярно надсилають міжнародним організаціям підготовлену Мін'юстом інформацію щодо відступу від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права.

"На виконання положень Конвенції та Пакту, відповідне інформування здійснюється нашою державою починаючи з 2015 року у звʼязку зі збройною агресією РФ проти України. Ця регулярна практика продовжилася і з лютого 2022 року в зв’язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням у нашій державі воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що у квітні 2024 Україна вчергове уточнила перелік наявних обмежень і зменшила його. Це інформування стало вже двадцятим з 2015 року.

У дипвідомстві також додали, що всі зроблені Україною повідомлення щодо відступу від зобов'язань є у відкритому доступі на сайтах Ради Європи та ООН.

Україна подала заявку до Ради Європи про часткове зупинення дії деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Документ опублікували на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня. Уточнюється, що саму заявку подали ще 4 квітня.

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Після цього відбувається регулярне продовження воєнного стану і мобілізації.

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