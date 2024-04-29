Литовський Telecentras передав Україні 17 радіопередавачів

Литовський центр радіо та телебачення (Telecentras) передав Україні 17 FM-радіопередавачів, які використовуються для відновлення пошкоджених мереж радіопередач.

Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що наразі передавачі, передані Україні, монтуються, а частина з них вже вводиться в експлуатацію у районах, що постраждали від російських обстрілів.

У Telecentras додали, що це друга партія гуманітарної технологічної допомоги, що була доставлена Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Раніше, у квітні 2022 року, Telecentras передав українським колегам десять радіопередавачів та дев'ять телевізійних передавачів.