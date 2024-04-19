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ВООЗ попереджає про можливе поширення пташиного грипу серед людей
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ВООЗ попереджає про можливе поширення пташиного грипу серед людей

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Пташиний грип
Вакцинація проти пташиного грипу в зоопарку Лос-Анджелеса, 15 серпня 2023 року. AP

Всесвітня організація охорони здоров'я висловила тривогу щодо зростаючого поширення пташиного грипу H5N1 серед нових видів, включно з людьми.

Про це повідомляє видання ScienceAlert.

"Я вважаю, що це викликає величезне занепокоєння", — сказав журналістам у Женеві головний науковий співробітник агентства охорони здоров'я ООН Джеремі Фаррар.

Зазначається, що спалах пташиного грипу почався в 2020 році і призвів до загибелі десятків мільйонів одиниць домашньої птиці. Також були заражені дикі птахи та ссавці.

Минулого місяця до списку приєдналися корови та кози, що стало несподіванкою для експертів, оскільки вважалося, що вони не сприйнятливі до цього типу грипу.

"Велике занепокоєння, звичайно, полягає в тому, що… заражаючи качок і курей, а потім все частіше ссавців, цей вірус зараз еволюціонує та розвиває здатність заражати людей, а потім критично здатність переходити від людини до людини", — прокоментував інформацію Фаррар.

Водночас, як пише ScienceAlert, немає доказів того, що вірус H5N1 поширюється між людьми. При цьому у випадках, люди були інфіковані через контакт з тваринами, рівень смертності оцінюється як надзвичайно високий.

За даном ВООЗ, з квітня 2003 року станом на 1 квітня 2024 року зареєстровано 463 смерті від 889 випадків захворювання людей у 23 країнах: рівень летальності становить 52%.

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