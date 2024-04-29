Reuters: Блінкен летить з візитом до Йорданії та Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен розширить свою поїздку на Близький Схід і продовжить відвідування Йорданії та Ізраїлю після відвідин Саудівської Аравії.

Про це заявив у неділю речник Держдепартаменту Метью Міллер, пише Reuters

У своїй заяві Міллер сказав, що Блінкен зосередиться на зусиллях із припинення вогню в Газі, що дозволить звільнити заручників і забезпечити продовження або збільшення гуманітарної допомоги в анклав.

Візит Ентоні Блінкена триватиме з понеділка до середи.

25 квітня Ентоні Блінкен прибув до Китаю, аби обговорити гострі питання військової підтримки Росії з боку КНР, а також — загрозу нових санкцій.

Після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном Блінкен закликав Китай утриматися від допомоги Росії у війні проти України.

У неділю, 28 квітня, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели телефону розмову та обговорили відкриття Ізраїлем додаткових пунктів пропуску на півночі Гази.