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В Естонії пропонують закривати на ніч ще один КПП з Росією
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В Естонії пропонують закривати на ніч ще один КПП з Росією

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В Естонії пропонують закривати на ніч ще один КПП з Росією
Прапор Естонії. AP

Ще один прикордонний пункт на кордоні між Естонією та Росією може припинити свою роботу у нічний час. В естонському уряді думають над закриттям уночі КПП "Койдула".

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що кілька тижнів тому уряд прийняв рішення закривати з 1 травня на ніч прикордонний пункт у Нарві. Тепер така ж пропозиція надійшла і щодо прикордонного пункту до Койдула, повідомив ERR міністр фінансів Март Вирклаєв.

За словами посадовця, для цього є дві причини.

“По-перше, йдеться про ефективніше виконання санкцій. Транспортні потоки скоротилися, і ми не повинні тримати кордон із Росією відкритим у нічний час. По-друге, звичайно, тут є і певна економія. Так, оскільки йдеться тільки про нічний режим роботи, то вона невелика, але якщо більше не розумно постійно тримати кордон відкритим, то будь-яка економія схвалюється", — сказав Вирклаєв.

Згідно із законопроектом, розробленим у Міністерстві внутрішніх справ і 18 квітня схваленим урядом, з 1 травня прикордонний пункт у Нарві працюватиме щоденно з 7 ранку до 11 години вечора.

У МВС тоді припускали, що прикордонні пункти “Койдула” і “Лухамаа” продовжать працювати цілодобово.

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