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У деяких регіонах застосовуються графіки відключень — Міненерго
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У деяких регіонах застосовуються графіки відключень — Міненерго

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У деяких регіонах застосовуються графіки відключень — Міненерго
Ремонтні роботи з енергоживлення на Донеччині. ДТЕК Донецькі електромережі

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі, як і напередодні, застосовуються графіки відключень електроенергії у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі.

Про це повідомляє Міненерго у неділю, 28 квітня.

В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася.

Потреби споживачів в електроенергії покриває власна генерація та комерційний імпорт; у Харківській та Миколаївській областях через обстріли без газопостачання опинилися понад 260 абонентів.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, які військо РФ атакувало під час останніх масованих атак.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключались від електропостачання 600 абонентів у 6 населених пунктах. Усіх заживлено.

На Миколаївщині внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено газопроводи високого та низького тиску – без газопостачання залишились 163 абоненти. У Харківській області через обстріл пошкоджено газопровід, без газопостачання залишились 100 абонентів.

У Київській області через технологічне порушення на повітряних лініях двічі знеструмлювалися побутові споживачі, місцева промисловість та газорозподільна станція. Лінію включили в роботу, всіх споживачів заживлено.

У Донецькій області на одній із шахт сталося порушення у роботі вентиляційного обладнання. Через це на поверхню було виведено 41 працівника. Ввечері вентиляцію включили в роботу.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 6300 МВт*год.

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