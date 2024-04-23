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Данія надасть 420 млн євро на відбудову та енергетику України
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Данія надасть 420 млн євро на відбудову та енергетику України

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Прапор Данії
Прапор Данії. Рexels

Українська віцепрем'єрка Юлія Свириденко та данський міністр підприємництва Мортен Бедскоу 23 квітня підписали меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України.

Відповідну інформацію оприлюднили у Мінекономіки.

Як зазначається, документ передбачає виділення урядом Данії близько 40 мільйонів євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України та 380 мільйонів євро — для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Фінансування буде скероване до данського Експортно-інвестиційного фонду Данії. Він спрямований на зниження фінансових ризиків, перед якими постають компанії, що беруть участь у відбудові України.

Меморандум також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох держав та посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.

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