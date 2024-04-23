Данія надасть 420 млн євро на відбудову та енергетику України

Українська віцепрем'єрка Юлія Свириденко та данський міністр підприємництва Мортен Бедскоу 23 квітня підписали меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України.

Відповідну інформацію оприлюднили у Мінекономіки.

Як зазначається, документ передбачає виділення урядом Данії близько 40 мільйонів євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України та 380 мільйонів євро — для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Фінансування буде скероване до данського Експортно-інвестиційного фонду Данії. Він спрямований на зниження фінансових ризиків, перед якими постають компанії, що беруть участь у відбудові України.

Меморандум також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох держав та посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.