Попри нову допомогу: перевага Росії в Україні скорочується — FT

Попри високі темпи виробництва зброї, російська перевага у війні зменшується, оскільки інтенсивність бойових дій випереджає можливості РФ поповнювати запаси зброї.

Про це пише британська газета Financial Times з посиланням на джерела.

У той час як в України закінчувалася західна допомога і намагалася змінити виснажені війська, Росія скористалася перевагою своєї вогневої та живої сили й поступово просувалася на лінії фронту.

Двоє чиновників української розвідки описали поточні атаки Росії на ключових ділянках лінії фронту та атаки ракет й безпілотників на Харків й важливим містам. Вони кажуть, що ці атаки "як пом’якшення поля бою перед більшою наступальною операцією".

Чиновники вважають, що Росія почне новий широкомасштабний наступ наприкінці травня або в червні. Проте один західний чиновник сказав, що, хоча Росія може здійснити деякі тактичні прориви на лінії фронту, вона залишається неефективною армією, яка характеризується старим обладнанням і погано навченими солдатами, і не "захопить" Україну, додали вони.

"У лютому 2022 року Росія мала набагато краще оснащену та навчену армію. Я просто не бачу, що зараз краще", — сказав чиновник, маючи на увазі початкове вторгнення Росії та подальший розгром на півночі України.

Росія посилила бомбардування Харкова в грудні 2023 року, приблизно в той час, коли стало зрозумілими проблеми з американською військовою допомогою. Відтоді місто потерпало від більше балістичних ракет, ніж будь-коли з початку вторгнення. Напади безпілотників почастішали: вони літають швидше і вище.

У лютому Володимир Зеленський заявляв, що Україна в березні-квітні проходитиме період політичних і фінансових хвиль. Разом з тим пролунала заява, що Росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа 2024 року. Ще тоді президент казав, що українські військові також готуються до бою. Згодом цю інформацію він повторив в інтервʼю CBS News.

За словами Зеленського, третій рік повномасштабного вторгнення стане "переломним", а від 2024 року може залежати формат закінчення бойових дій.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявляв, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. За його словами існує імовірність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.