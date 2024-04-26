НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Попри нову допомогу: перевага Росії в Україні скорочується — FT
Вторгнення Росії в УкраїнуЗброяКонтрнаступВійнаСвіт

Попри нову допомогу: перевага Росії в Україні скорочується — FT

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
російські військові
Російські військові. Фото: Getty Images

Попри високі темпи виробництва зброї, російська перевага у війні зменшується, оскільки інтенсивність бойових дій випереджає можливості РФ поповнювати запаси зброї.

Про це пише британська газета Financial Times з посиланням на джерела.

У той час як в України закінчувалася західна допомога і намагалася змінити виснажені війська, Росія скористалася перевагою своєї вогневої та живої сили й поступово просувалася на лінії фронту.

Двоє чиновників української розвідки описали поточні атаки Росії на ключових ділянках лінії фронту та атаки ракет й безпілотників на Харків й важливим містам. Вони кажуть, що ці атаки "як пом’якшення поля бою перед більшою наступальною операцією".

Чиновники вважають, що Росія почне новий широкомасштабний наступ наприкінці травня або в червні. Проте один західний чиновник сказав, що, хоча Росія може здійснити деякі тактичні прориви на лінії фронту, вона залишається неефективною армією, яка характеризується старим обладнанням і погано навченими солдатами, і не "захопить" Україну, додали вони.

"У лютому 2022 року Росія мала набагато краще оснащену та навчену армію. Я просто не бачу, що зараз краще", — сказав чиновник, маючи на увазі початкове вторгнення Росії та подальший розгром на півночі України.

Росія посилила бомбардування Харкова в грудні 2023 року, приблизно в той час, коли стало зрозумілими проблеми з американською військовою допомогою. Відтоді місто потерпало від більше балістичних ракет, ніж будь-коли з початку вторгнення. Напади безпілотників почастішали: вони літають швидше і вище.

У лютому Володимир Зеленський заявляв, що Україна в березні-квітні проходитиме період політичних і фінансових хвиль. Разом з тим пролунала заява, що Росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа 2024 року. Ще тоді президент казав, що українські військові також готуються до бою. Згодом цю інформацію він повторив в інтервʼю CBS News.

За словами Зеленського, третій рік повномасштабного вторгнення стане "переломним", а від 2024 року може залежати формат закінчення бойових дій.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявляв, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. За його словами існує імовірність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

Топ дня
Український військовий 93-ї бригади
"Рамштайн", США готують для України допомогу на $6 млрд. 793 день війни. Онлайн Важливо
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Удар по Костянтинівці 25 лютого 2024
Підсумки "Рамштайну", допомога від США та Канади. 794 день війни. Онлайн
У Броварах авто очільника РДА в'їхало в людей на пішохідному переході. Є потерпілі
У Броварах авто очільника РДА в'їхало в людей на пішохідному переході. Є потерпілі
Ллойд Остін
Глава Пентагону підтвердив виділення 6 млрд доларів на виробництво зброї для України: перелік Важливо

Вибір редакції
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Дізнайтесь більше
Польський винищувач
Польща піднімала військові літаки через "активність далекої авіації РФ"
Пілот ВПС Румунії у кабіні винищувача F-16
Бельгія цьогоріч поставить Україні перші літаки F-16
Patriot в аеропорту Жешува
Іспанія оголосила про нову військову допомогу Україні: включає ракети для Patriot
Міністр оборони Канади Білл Блер
Канада оголосила додаткову військову допомогу Україні. Кошти підуть на виробництво дронів та закупівлю снарядів
На початок