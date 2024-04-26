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США працюють зі союзниками щодо надання Україні систем Patriot та інших засобів ППО — Остін
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США працюють зі союзниками щодо надання Україні систем Patriot та інших засобів ППО — Остін

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Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: AP/Maya Alleruzzo

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що поки не може оголосити конкретики стосовно постачання Україні додаткових систем Patriot.

Про це глава Пентагону повідомив після "Рамштайну" 26 квітня.

"Можу сказати, що ми продовжуємо над цим працювати у дуже серйозний спосіб. Звісно, всі держави, які мають Patriot, цінують їх. Але гадаю, що надалі ми зможемо працювати з низкою держав для отримання додаткових Patriot", — сказав Остін.

Міністр оборони США зазначив, що в останні кілька днів розмовляв сам на сам "із деякими європейськими колегами, обговорюючи це та інші питання".

Водночас глава Пентагону наголосив, що Україна потребує не лише комплексів Patriot, застерігши від їхнього представлення як "чудодійного засобу", а й інших відповідних систем і ракет до них.

Остін додав: "Має бути інтегрована система ППО. Є багато інших систем ППО, які ми намагаємося доставити в Україну швидше".

18 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що ФРН надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших держав ЄС.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найгострішою потребою для українських сил.

"Якби американці могли надіслати Patriot, це б надзвичайно допомогло", — сказав посадовець в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

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