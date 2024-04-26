На фронті протягом доби відбулось 79 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби 26 квітня на передовій в Україні відбулось 79 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 23 російські атаки на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 67 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території рф, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдали авіаційних ударів по місту Суми та в районах населених пунктів Волфине Сумської області; Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве та Водяне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Хрінівка, Єліне, Гута-Студенецька, Луб’яне та Бучки Чернігівської області; Прогрес, Старикове, Білопілля та Біловоди Сумської області.

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Російська армія завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Піщане та Глушківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районі Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни та південніше Зарічного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне та Іванівське Донецької області, де російське військо намагалося покращити тактичне положення. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також, російська армія завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Мемрик Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське та Соловйове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, 12 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, 3 рази атакувала позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Томарине Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Токарівка Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника", — додали у Генштабі.