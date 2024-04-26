Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Звільнити Яковця Олександра Васильовича з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України", — вказано у тексті указу №244/2024.

До слова, Яковця на відповідну посаду Зеленський призначив 4 березня.

Що відомо про Олександра Яковця

Олександр Яковець народився 21 вересня 1972 року в селі Олексіївка Жмеринського району Вінницької області. Закінчив Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище (1993), Національну академію оборони (2005) та Національний університет оборони України (2019).

Службову кар'єру в ЗСУ розпочав 1 серпня 1989 року. Обіймав різноманітні командні та штабні посади, зокрема командира інженерно-саперного взводу, командира інженерно-саперного батальйону, заступника командира з озброєння, начальника інженерної служби та інші.

З 2020 до 2024 року був начальником інженерних військ — начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ.