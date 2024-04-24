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Держдеп США проаналізував, наскільки вільна преса в Україні під час війни
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Держдеп США проаналізував, наскільки вільна преса в Україні під час війни

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Держдеп США проаналізував, наскільки вільна преса в Україні під час війни
Держдеп США. Getty Images

Державний департамент Сполучених Штатів у своєму звіті про порушення прав людини в Україні за 2023 рік відзначив, що, за деякими винятками, люди на підконтрольних українському уряду територіях можуть публічно і приватно критикувати уряд і обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес, без страху перед офіційними репресіями.

Текст документа оприлюднений на сайті Держдепу США.

Як наголошується у звіті, неурядова організація Freedom House оцінила пресу країни як “частково вільну”.

“Незалежні ЗМІ та інтернет-сайти новин були активними і висловлювали широкий спектр думок, але уряд вжив певних заходів для обмеження ЗМІ та свободи вираження поглядів, як повідомляється, з метою протидії російській дезінформації та вирішення інших проблем безпеки у воєнний час. Багато журналістів і медіагруп повідомили про посилення самоцензури, особливо з початком повномасштабного вторгнення”, — відзначили у Держдепі.

Як відзначили у Держдепі, у контексті повномасштабного вторгнення Росії та одночасного посилення дезінформаційних кампаній і кібератак, влада вжила заходів для заборони, регулювання та іноді цензури інформації, яка може становити загрозу національній безпеці. Зокрема, йдеться про контент, що походить з Росії та просуває проросійські погляди або дезінформацію.

Зазначається, що влада також накладала санкції на медійних діячів і ЗМІ, а також забороняла веб-сайти і не дозволяла ЗМІ та веб-сайтам, чиї повідомлення суперечать інтересам національної безпеки, розміщувати рекламу на Facebook, YouTube та інших платформах соціальних мереж.

У Держдепі також відзначили, що “уряд здійснював цензуру онлайн-контенту, здебільшого під приводом національної безпеки у воєнний час”. Зазначається, що правоохоронні органи моніторили інтернет, іноді без належних законних повноважень,. Та блокували доступ до веб-сайтів з міркувань безпеки.

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