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В Україні зростає кількість охочих отримати дозвіл на зброю: МВС погоджує 93% заявок
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В Україні зростає кількість охочих отримати дозвіл на зброю: МВС погоджує 93% заявок

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Реєстрація зброї
Реєстрація зброї. Фото: Суспільне Кропивницький

За даними МВС, за 8 місяців українці оформили майже 226 тисяч заявок на дозвіл отримати зброю. З них понад 210 тис. було схвалено. Середня кількість заяв у місяць зросла у 1,8 рази порівняно з першими місяцями існування Єдиного реєстру зброї.

Про це повідомляє платформа для роботи відкрити даними Опендатабот.

Зазначається, що 93% заявок, поданих до Реєстру у період з червня 2023 року по лютий 2024 рік, було схвалено – це понад 210 тис. дозволів.

За перші три місяці роботи українці подали понад 57 тис. заявок, з них 87% було схвалено. В подальшому попит на зброю зростав. Так, протягом наступних 5 місяців українці подали значно більше звернень – понад 168 тис. заявок. З них схвалили понад 160 тис. або 95%.

Найчастіше запити подають через Єдине вікно, але попри зростання охочих отримати дозвіл на зброю, його популярність знизилася. За 8 місяців існування сервісом скористалося понад 65 тис. людей. Більше половини заяв надійшло за перші три місяці роботи сайту.

Схожа ситуація й з зверненнями через чат-бот: за увесь час туди звернулося понад 14 тис. осіб. 62% заяв було подано у перші 3 місяці. Для наочності, протягом перших місяців існування проєкту кожна шоста заявка була подана через бот, тоді як у наступні 5 – уже кожна 30 заява.

З 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.

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