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У Греції спростували передачу винищувачів F-16 Україні
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У Греції спростували передачу винищувачів F-16 Україні

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Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в Одесі, березень 2024 року. Суспільне Одеса

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не передасть Україні винищувачі F-16, оскільки це може завдати шкоду здатності захищати себе.

Про це очільник грецького уряду сказав в інтервʼю польському виданню Rzeczpospolita.

"Я відданий тому, щоб продовжувати підтримувати Україну в міру наших можливостей, без шкоди для нашої власної здатності захищати себе – адже ми також живемо в складній частині світу", – сказав Міцотакіс.

Він заявив, що його країна не готова передати Україні літаки F-16. Прем’єр-міністр сказав, що "ця інформація з'явилася в ЗМІ і не відповідає дійсності".

Кіріакос Міцотакіс розповів, що Греція поставила значну кількість 155-мм снарядів для України на фоні того, що зараз Україна стикається з серйозною нестачею артилерії.

"Ми постійно розглядаємо, як ми можемо ще більше посилити нашу військову підтримку. Але дозвольте ще раз підкреслити, що ми хвилюємося за власну безпеку", — сказав премʼєр.

Він зазначив, що Афіни передають Києву зброю з обережністю, щоб поставки не зменшили оборонну здатність самої Греції.

Заяви ЗМІ про передачу Україні від Греції винищувачів F-16

Видання News Break написало, що Греція може передати Україні свої старі 32 винищувачі F-16 в рамках реформування свого повітряного флоту. У матеріалі йдеться, що Афіни до 2030 році матимуть 200 сучасних літаків, поступово виводячи старі з експлуатації.

Як пише видання, Греція планує "розпродаж 108 старих винищувачів, відправлених на пенсію", серед них — 32 винищувачі F-16C/-D Block 30, "передача яких Україні вважається майже вірогідною".

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