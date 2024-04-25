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ВАКС обирає запобіжний захід Сольському
ВАКСКОРУПЦІЯМІНІСТРПолітика

ВАКС обирає запобіжний захід Сольському

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Микола Сольський
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) продовжує обирати запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Суспільне веде трансляцію судового засідання.

Під час засідання адвокати заявили, що Сольський не збирається переховуватися. За їхніми словами, міністр 21 раз виїжджав за кордон у службові відрядження, погоджені прем'єром Денисом Шмигалем, і щоразу повертався.

"У нього троє неповнолітніх дітей, від них Сольський не втече за кордон. Його четвертий син вчиться в школі закордоном. Якщо слідство думає, що це ідеальний спільник, щоб переховуватись, нічого додати", — сказав адвокат.

Захист зазначає, що сума застави, яку просить призначити прокуратура удвічі перевищує всі доходи Сольського.

"Прокурор просить спеціально не дохідну суму для мого підзахисного. Пройшло 5 років, ніяких ризиків не може бути. Прошу відмовити, в будь-якому запобіжному заході", — сказав адвокат.

Сольський також звернувся до суду з проханням не забирати у нього паспорти, бо у нього багато закордонних відряджень.

Прокурори просять суд про запобіжний захід для Сольського у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн гривень.

24 квітня Вищий антикорупційний суд оголосив перерву і переніс на 25 квітня обрання запобіжного заходу Сольському. Причина перенесення – засідання парламентської фракції "Слуга народу". Про перерву просили адвокати Сольського. Він надав підтвердження того, що засідання фракції дійсно є.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топчиновнику, який організував "злочинну групу", до якої входили службовці Держгеокадастру. Джерела в правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що йдеться про Миколу Сольського, який зараз міністр і був головою комітету.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень. Сам Сольський каже, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

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