Європарламент закликає ЄС протидіяти російському втручанню

Європейський парламент закликає політичне керівництво ЄС та держав-членів протидіяти спробам російського втручання в європейські демократичні процеси, зокрема у вибори в ЄС, які заплановані на червень.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту, ухваленій у четвер, 25 квітня.

Резолюцію підтримали 429 депутатів, 27 проголосували проти, 48 утримались.

“Депутати Європарламенту хочуть, щоб лідери ЄС і держав-членів впоралися зі спробами Росії втручатися не лише в інституції ЄС, а й у всьому Союзі.., оскільки наближаються європейські вибори 6-9 червня 2024 року”, — йдеться у резолюції.

Зазначається, що парламент обурений достовірними повідомленнями про те, що деяким депутатам Європарламенту платили за поширення російської пропаганди. При цьому деякі з них брали участь у діяльності проросійського ЗМІ “Голос Європи” в той самий час, коли Росія вела незаконну агресивну війну проти України.

Як відзначили євродепутати, є підозри на втручання Росії в процеси в усій Європі, включно з Болгарією, Німеччиною та Словаччиною.

Зокрема, депутати Європарламенту стурбовані нещодавнім допитом Федерального бюро розслідувань (ФБР) США провідного члена Європарламенту від Альтернативи для Німеччини (AfD) Максиміліана Краха за підозрами в отриманні ним грошей від агентів Кремля, а також арештом у Німеччині 23 квітня 2024 року його помічника в парламенті за звинуваченням у китайській шпигунській діяльності. Парламент закликав AfD негайно оголосити про свої фінансові відносини, особливо з Кремлем, і публічно оприлюднити мету та точну суму всіх платежів, які надходять із пов’язаних із Кремлем джерел.

Депутати Європарламенту наголосили, що хоча Росія залишається основним джерелом іноземного втручання та дезінформації в ЄС, також активні й інші країни.

Резолюція пропонує посилити культуру внутрішньої безпеки Європарламенту, включно з ретельними внутрішніми розслідуваннями для оцінки можливих випадків іноземного втручання та повного дотримання внутрішньої системи санкцій. Депутати Європарламенту також хочуть обов’язкового навчання безпеки для членів Європарламенту та співробітників, відповідного допуску та посиленого контролю персоналу.

Резолюція також закликає Раду включити підтримувані Кремлем ЗМІ, інші телерадіомовні організації, а також осіб, відповідальних за пропагандистські та дезінформаційні кампанії в ЄС, до майбутнього 14-го пакету санкцій проти Росії. Євродепутати хочуть повторити санкції, ухвалені чеським урядом проти “Голосу Європи”, а також українського екснардепа Віктора Медведчука та його близького соратника Артема Марчевського.

Крім того, резолюція засудила відновлення роботи ”Голосу Європи” з Казахстану та закликала країни-члени ЄС забезпечити відсутність доступу до нього в ЄС.