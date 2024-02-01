Голова Європейського парламенту Роберта Мецола на тлі інформації про взаємодію з ФСБ депутатки Європарламенту від Латвії Тетяни Жданок перебуває в контакті з прем'єр-міністром Латвії, а також з країнами та їхніми лідерами, які стурбовані тим, що це може повторитися в інших ситуаціях — чи то в нинішньому парламенті, чи то в майбутньому.

Про це Мецола заявила на пресконференції у четвер, 1 лютого.

За її словами, до цього "поставилися надзвичайно серйозно".

“Крім того, у світлі міркувань безпеки я ухвалила рішення про те, що захід, організований відповідним членом Європейського парламенту, запланований на вчора, 31 січня, не відбудеться в приміщенні Європейського парламенту. Я і всі служби вважали це необхідною дією, яку слід було вжити”, — сказала Мецола.

Що відомо про листування з ФСБ депутатки Європарламенту від Латвії Тетяни Жданок

Кілька днів тому, 29 січня, розслідувачі Re:Baltica, The Insider та Delfi.ee опублікували свій матеріал, де вказується, що депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок із 2005 року взаємодіяла з працівниками ФСБ, будуючи політичну кар'єру в Латвії. Сама Жданок заперечує це. Європарламент розпочав розслідування щодо цього, а в Латвії її дії "не кваліфікуються як злочин".

Журналісти перевірили переписку депутатки, яка була зламана до того. У 2005 році Жданок уже листувалася зі своїм куратором — співробітником пітерського управління ФСБ Дмитром Гладеєм. Зараз він уже на пенсії. Вона надсилала йому на погодження проєкти своїх ідей і пресрелізів у Латвії, хоча ті спонсорувалися європейськими партіями.

Вона просувала ідею російського Дня перемоги в Латвії у 2010 році. Запустила радіопередачу, де наголошувала на проблемах, які виникнуть, якщо російські діти підуть у школи з латиською мовою навчання. Організувала громадські слухання в Європарламенті, щоби опиратися перенесенню пам'ятника радянському солдату в Латвії.

З 2013 року, як ідеться в розслідуванні, Жданок почала надсилати свої агентурні звіти вже іншому куратору — чинному офіцерові ФСБ Сергію Більтюкову. А ще у 2014 році клопотала у посольстві Бельгії в Москві, аби видали шенгенську візу ФСБівцю Артему Куртєєву.

Сама євродепутатка заявила, що не співпрацювала та не співпрацює зі спецслужбами Росії.

Європарламент у відповідь на запит Deutche Welle 29 січня повідомив, що розпочав розслідування через інформацію про Жданок.