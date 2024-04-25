Прем'єр Чехії Фіала змінив офіційний костюм на худі на підтримку України

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала вперше позував для фотографів не в своєму традиційному костюмі, а в худі з надписами на підтримку України.

Про це у соцмережі Х повідомила міністерка оборони країни Яна Чернохова, яка запропонувала Фіалі одягнутися у худі.

За словами міністерки, худі зі зображенням чеської та української символіки, боєприпасами та написом “Боєприпаси для України” їй принесли активісти з ініціативи LetsPunchItCZ. Вони попросили передати їх деяким політикам на знак подяки тим, хто бере участь у чеській ініціативі зі закупівлі боєприпасів для України.

“Сьогодні я нарешті виконала це “завдання” і навіть змогла витягти прем'єр-міністра з піджака. Петр Фіала можливо, вперше публічно зняв свій елегантний костюм. Також із задоволенням передала світшоти іншим колегам”, — написала міністерка.

Вона додала, що дуже пишається тим, що Чехія допомагає Україні, і що чеська ініціатива щодо боєприпасів отримує позитивний відгук не лише у світі, а й у Чехії.

Раніше чеський уряд і президент виступили з ініціативою пошуку для України боєприпасів у третіх країнах за гроші ЄС. Прага заявляла, що знайшла завдяки своїм контактам 800 тисяч одиниць, після згадувалось про понад мільйон.