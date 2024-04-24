Німецька Hugo Boss продала свій бізнес у Росії

Російська урядова комісія з продажу іноземних активів схвалила угоду про продаж бізнесу для німецького будинку моди Hugo Boss ритейлеру Stockmann.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Компанія Hugo Boss, як і багато інших ритейлерів, призупинила свою роздрібну діяльність в Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Крім цього у компанії також заявили, що призупинили свою діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку та реклами.

Заступника міністра промисловості й торгівлі РФ Віктор Євтухов, заявив, що урядова комісія схвалила продаж, однією з умов якого є збереження всіх робочих місць.

Очікується, що операцію із продажу буде закрито у III кварталі 2024 року після завершення необхідних юридичних та адміністративних процедур. Тоді ж у Росії будуть відкриті магазини ритейлера.

При цьому у Hugo Boss не розкривають деталей угоди. Але, як відомо, Росія вимагає від іноземних компаній продавати активи з дисконтом не менше 50%.

22 квітня стало відомо, що німецький виробник будматеріалів Knauf, якого викрили в участі у відновленні окупованого Маріуполя, повністю згортає свою діяльність у РФ після понад 30 років роботи на російському ринку.