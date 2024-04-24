НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Німецька Hugo Boss продала свій бізнес у Росії
РОСІЯНІМЕЧЧИНАБІЗНЕСЕкономікаСвітПодіїПолітика

Німецька Hugo Boss продала свій бізнес у Росії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Hugo Boss, Росія
Логотип Hugo Boss на будівлі в Чикаго, США, 14 жовтня 2022 року. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Російська урядова комісія з продажу іноземних активів схвалила угоду про продаж бізнесу для німецького будинку моди Hugo Boss ритейлеру Stockmann.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Компанія Hugo Boss, як і багато інших ритейлерів, призупинила свою роздрібну діяльність в Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Крім цього у компанії також заявили, що призупинили свою діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку та реклами.

Заступника міністра промисловості й торгівлі РФ Віктор Євтухов, заявив, що урядова комісія схвалила продаж, однією з умов якого є збереження всіх робочих місць.

Очікується, що операцію із продажу буде закрито у III кварталі 2024 року після завершення необхідних юридичних та адміністративних процедур. Тоді ж у Росії будуть відкриті магазини ритейлера.

При цьому у Hugo Boss не розкривають деталей угоди. Але, як відомо, Росія вимагає від іноземних компаній продавати активи з дисконтом не менше 50%.

22 квітня стало відомо, що німецький виробник будматеріалів Knauf, якого викрили в участі у відновленні окупованого Маріуполя, повністю згортає свою діяльність у РФ після понад 30 років роботи на російському ринку.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
США, Байден, Україна
Байден підписав законопроєкт про виділення майже $61 млрд Україні Важливо
Іванов
Заступника Шойгу арештували після спецоперації ГУР – джерела Ексклюзивно
Князєв
Справа про оренду квартири за 1000 грн: ДВС арештувала майно і рахунки Князєва
Верховна Рада
Рада закликає світ активізувати зусилля для звільнення усіх українських полонених, і передусім журналістів

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Армія РФ
У РФ зафіксували рекордну кількість справ про дезертирство — британська розвідка
Пожежа на нафтобазі у Смоленській області 24 квітня 2024 року
Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області — джерела
Заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова відправили в СІЗО
Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова відправили в СІЗО
ISW: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні
ISW: Росія найближчим часом може посилити удари по Україні
На початок