НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Польщі розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України — Міноборони
МІНОБОРОНИЗброяПОЛЬЩАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїЗброя і технологіїВійна

У Польщі розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України — Міноборони

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Польщі розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України
У Польщі розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України. Міноборони

У Варшаві відбулося засідання коаліції бронетехніки на підтримку України, під час якого виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку ЗСУ певними зразками озброєння та організації системи ремонту.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Відповідну ініціативу запропонували Польща і Німеччина. Вона вже має підтримку Великої Британії, Швеції та Італії.

Заступник глави МО Іван Гаврилюк, який очолює українську делегацію, зазначив, що Коаліція має на меті:

  • посилити броньований щит Сил оборони України;
  • спільними зусиллями підвищити спроможності українського війська у боротьбі з російським агресором;
  • забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих союзниками.

У межах Коаліції створено чотири синдикати, на кожен з яких покладено певні завдання:

  • постачання озброєння і боєприпасів для західної бронетехніки;
  • технічне обслуговування та ремонт;
  • підготовка екіпажів й технічного персоналу;
  • відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

"Це дуже важлива ініціатива наших союзників, з огляду на наявну проблематику в ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюсь, нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", — підкреслив генерал-лейтенант.

Гаврилюк наголосив: "Наші воїни мають бути максимально захищеними за надійною бронею під час виконання бойових завдань. Вони мають мати надійні та сучасні інструменти для ведення війни".

За словами заступника міністра оборони, у межах новоствореної Коаліції буде розроблено дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.

Передбачається, що у довгостроковій перспективі учасники танкової Коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство, додали в МО.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Міноборони
Команда Міноборони зустрілась із представниками Європарламенту та обговорила нагальні потреби ЗСУ
Міноборони
Міноборони оголосило про другий етап закупівлі кількох тисяч дронів через систему Prozorro
Міноборони
У Міноборони створили новий департамент, який займатиметься плануванням тилового забезпечення ЗСУ
ППО протиповітряна оборона українські військові
Українські сили ППО збили більш як 2 тисячі ракет за час вторгнення — Міноборони
На початок