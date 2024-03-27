У Польщі розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України

У Варшаві відбулося засідання коаліції бронетехніки на підтримку України, під час якого виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку ЗСУ певними зразками озброєння та організації системи ремонту.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Відповідну ініціативу запропонували Польща і Німеччина. Вона вже має підтримку Великої Британії, Швеції та Італії.

Заступник глави МО Іван Гаврилюк, який очолює українську делегацію, зазначив, що Коаліція має на меті:

посилити броньований щит Сил оборони України;

спільними зусиллями підвищити спроможності українського війська у боротьбі з російським агресором;

забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих союзниками.

У межах Коаліції створено чотири синдикати, на кожен з яких покладено певні завдання:

постачання озброєння і боєприпасів для західної бронетехніки;

технічне обслуговування та ремонт;

підготовка екіпажів й технічного персоналу;

відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

"Це дуже важлива ініціатива наших союзників, з огляду на наявну проблематику в ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюсь, нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", — підкреслив генерал-лейтенант.

Гаврилюк наголосив: "Наші воїни мають бути максимально захищеними за надійною бронею під час виконання бойових завдань. Вони мають мати надійні та сучасні інструменти для ведення війни".

За словами заступника міністра оборони, у межах новоствореної Коаліції буде розроблено дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.

Передбачається, що у довгостроковій перспективі учасники танкової Коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство, додали в МО.