У Польщі розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України

У Варшаві відбулося засідання коаліції бронетехніки на підтримку України, під час якого виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку ЗСУ певними зразками озброєння та організації системи ремонту.
Про це повідомили у Міністерстві оборони.
Відповідну ініціативу запропонували Польща і Німеччина. Вона вже має підтримку Великої Британії, Швеції та Італії.
Заступник глави МО Іван Гаврилюк, який очолює українську делегацію, зазначив, що Коаліція має на меті:
- посилити броньований щит Сил оборони України;
- спільними зусиллями підвищити спроможності українського війська у боротьбі з російським агресором;
- забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих союзниками.
У межах Коаліції створено чотири синдикати, на кожен з яких покладено певні завдання:
- постачання озброєння і боєприпасів для західної бронетехніки;
- технічне обслуговування та ремонт;
- підготовка екіпажів й технічного персоналу;
- відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.
"Це дуже важлива ініціатива наших союзників, з огляду на наявну проблематику в ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюсь, нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", — підкреслив генерал-лейтенант.
Гаврилюк наголосив: "Наші воїни мають бути максимально захищеними за надійною бронею під час виконання бойових завдань. Вони мають мати надійні та сучасні інструменти для ведення війни".
За словами заступника міністра оборони, у межах новоствореної Коаліції буде розроблено дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.
Передбачається, що у довгостроковій перспективі учасники танкової Коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство, додали в МО.