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У РФ зафіксували рекордну кількість справ про дезертирство — британська розвідка
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У РФ зафіксували рекордну кількість справ про дезертирство — британська розвідка

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Армія РФ
Армія РФ. Getty Images

У РФ зафіксували рекордну кількість справ про дезертирство у військових судах Росії, а також про рекордну кількість прохань від росіян-ухилянтів про притулок в іноземних країнах.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

"За даними незалежної російської медіагрупи "Медіазона", у березні 2024 року російські військові суди засудили за дезертирство рекордну кількість 684 військовослужбовців російських збройних сил. Загальна кількість випадків з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, причому в Московській області найбільше випадків – 496", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що багато солдатів, яких вдалося розшукати і які постали перед військовим судом, отримавши умовні терміни, повернулися до своїх частин і на передову.

"Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від росіян, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня. Російські солдати, в тому числі примусово завербовані під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін, з невеликою перспективою звільнення", — зазначає британська розвідка.

Раніше у ГУР повідомили, що Москва збільшує агітаційні заходи у регіонах РФ, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію.

За даними британської розвідки, у 2024 році російська армія хоче залучити близько 400 тисяч військових-контрактників, щоб компенсувати значні втрати у війні проти України.

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