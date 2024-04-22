Латвія готова передати Україні ППО малої дальності — міністр оборони

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про готовність уряду передати Україні ППО малої дальності.

Відповідну заяву посадовець зробив, розмовляючи зі ЗМІ 22 квітня.

За словами Спрудса, є держави, що мають Patriot, і є держави, в яких їх немає.

"Але мовиться не тільки про Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Однак, якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем", — зазначив міністр.

Посадовець підкреслив, що Латвія готова зробити свій внесок у ППО України.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде протиповітряна оборона малої дальності", — додав Спрудс.