Сенат ГОЛОСУЄ за допомогу Україні. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

У США триває розгляд законопроєкту, який передбачає допомогу Україні у розмірі 60 мільярдів доларів. Законопроєкт пройшов процедурне голосування, його взяли до розгляду за скороченою процедурою.
Між сенаторами наразі – дебати. Вони можуть тривати до 30 годин, відтак рішення ухвалять після їх завершення. Яким очікують рішення, чи можуть бути перепони перед ухваленням документа та що США надасть Україні в разі ухвалення – у дайджесті новин "Несеться".
Команда: Авторка – Аліна Клименко, редакторка – Олена Дуняк, оператор – Влад Нагорний, монтаж – Олександр Трофимець.
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