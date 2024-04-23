Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко коментуючи тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку за кордоном, назвав це "перевищенням повноважень" української влади.

Про це Олександр Павліченко розповів у коментарі Суспільному.

За його словами, призупинення надання консульських послуг українцям призовного віку має відбуватися згідно з пунктами 6 та 16 статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану.

"Але відповідно вже з 24 квітня, чи навіть з сьогоднішнього, 23 числа, відбуваються ті обмеження, які дивним чином посилаються на відсутні законні норми. Тому що ця частина 16, вона фактично стосується чинного закону, не нової редакції, не нової версії. Нова версія набирає чинності через місяць після оприлюднення, тобто фактично 17 травня. Відповідно до 17 травня діє старий порядок і старі норми, які були визначені Кабінетом міністрів. Оцей порядок визначений урядом не передбачає ніяких обмежень надання консульських послуг", — сказав правозахисник.

Павліченко додав, що сенс, які українська влада вклала у ці обмеження — "самообман та ілюзія".

"Сенс, щоб тих осіб чоловічої статі, які перебувають за кордоном і які можуть звернутися за послугою до консульських установ, що вони будуть примушені повернутися в Україну і вони збільшать мобілізаційний резерв — то це чистий самообман і ілюзія, і жодного сенсу цього не буде, крім погіршення імені України за кордоном, це перше. Намагання тих громадян, які підтримують зв'язок з консульськими службами — вони будуть намагатися триматися далі від цих служб. І, як на мене, це хибний крок, який Україна зараз, якщо вона його зробила, то краще, щоб вона його виправила", — сказав він.

Напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу, що опинився у розпорядженні журналістів. Зазначалося, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

У документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги йшлося про те, що Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

У низці консульств Суспільному повідомили про призупинення прийому громадян призовного віку

"Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо", — розповів раніше співробітник консульства в коментарі Суспільному.

Генеральне консульство України у Барселоні повідомило Суспільному, що теж призупинило "отримання заяв на вчинення консульської дії" для чоловіків призовного віку.

Що кажуть у МЗС

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном “вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку”.

За словами Кулеби, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” та після набрання ним чинності.

Як наголосив Кулеба, захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, за його словами, в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

“Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна”, — написав Кулеба.

Він додав, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Глава МЗС наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

“Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно”, — пояснив міністр.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.