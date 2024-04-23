WSJ: Трамп називав Україну "абсолютно корумпованою" та повною "жахливих людей"

Колишній президент США Дональд Трамп на посаді глави держави часто критикував Україну за корупцію, а також підтримував претензії Росії на український суверенітет.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на чинних та колишніх працівників президентської адміністрації.

Трамп обіймав посаду президента з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року. Як пише видання, на зустрічах у Білому домі та у переговорах з іноземними лідерами політик неодноразово називав Україну "повністю корумпованою" країною та "повною жахливих людей".

За даними WSJ, після першої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Німеччині у 2017 році Трамп висловлював невдоволення через підтримку Києва з боку Вашингтона, а у розмові з європейськими лідерами називав Україну "частиною Росії" та "вашою Україною".

Чиновники американської адміністрації були спантеличені тим, чому Трамп, здавалося, був набагато прихильніше налаштований до Росії, ніж до України, особливо коли їхні інтереси розходилися, сказав колишній чиновник адміністрації.

Коли тодішній президент України Петро Порошенко готувався до свого візиту в Білий дім у червні 2017 року, Трамп спочатку був проти зустрічі з українським політиком.

Водночас радники Білого дому вважали, що президенти повинні принаймні швидко сфотографуватися та зустрітися на знак підтримки, особливо тому, що Трамп дозволив позаплановий візит двом високопоставленим російським дипломатам за місяць до цього.

Напередодні візиту Трамп сказав помічникам, що хоче, щоб Україна купувала вугілля у США, сказав колишній чиновник адміністрації. Коли інший чиновник запропонував Петру Порошенку, щоб Україна купувала вугілля у компанії з Пенсільванії, тодішній український президент погодився, повідомляють люди, знайомі з розмовою.

Через три місяці після зустрічі в Білому домі у 2017 році Трамп знову зустрівся з Порошенком на Генеральній Асамблеї ООН.

Посадовиця Державного департаменту Кетрін Крофт повідомила, що під час цієї зустрічі Трамп неодноразово описував Україну як "корумповану державу". Таку позицію він також дотримувався, коли Україна подала запит на придбання протитанкових ракет Javelin американського виробництва.

"Трамп спочатку лаяв радників, які переконували його схвалити продаж ракет, кажуть нинішні та колишні чиновники. За словами кількох колишніх чиновників Білого дому, Трамп був проти надання Києву того, що він назвав "летальною допомогою", і сказав, що європейські союзники повинні робити більше для захисту своїх сусідів", — пише The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що погляд Трампа на Україну залишається незмінно негативним. За словами іноземного чиновника, у червні 2018 року під час вечері "Великої семи" в Канаді він сказав своїм колегам, що Україна є "однією з найбільш корумпованих держав у світі".

Минулого місяця, захищаючи спроби свого адвоката Руді Джуліані просунути розслідування в Україні, Трамп сказав журналістам: "Він шукає корупцію, куди б не пішов. Всі розуміють, що Україна має великі проблеми з цього приводу".