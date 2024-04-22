Найближчим часом Україну очікує важка ситуація, але не катастрофічна — Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україну з середини травня — початку червня, очікує досить важка ситуація. Втім, за його словами, вона не буде катастрофічною.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю BBC.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", — сказав він.

Керівник ГУР МО пояснив, що йдеться про "все", а не лише про фронт чи внутрішньополітичну ситуацію. За його словами, Росія вдаватиметься до комплексного підходу проти України, але подробиці він не розкрив.

"Це комплексний підхід, вони (росіяни — ред.) проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", — додав Буданов.

Раніше керівник ГУР МО назвав ситуацію на фронті "складною, але контрольованою". За його словами, до кінця весни в Україні очікують активізації російських наступальних дій.

22 березня командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. За його словами існує імовірність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

"Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб максимально такі завдати втрати противнику, що ми зараз робимо, щоб всі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій”, — пояснив Павлюк.