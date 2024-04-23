НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Закарпатті американка купує сувеніри для аукціону у Сієтлі на підтримку ЗСУ. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
ВОЛОНТЕРИЗСУУКРАЇНАСШАВторгнення Росії в УкраїнуВідео

На Закарпатті американка купує сувеніри для аукціону у Сієтлі на підтримку ЗСУ. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Американка Ліса Сан Мартін на Закарпатті купує місцеві сувеніри для аукціону, який проведе в Сієтлі. Усі гроші із благочинного заходу підуть на купівлю дронів для ЗСУ.

Ліса Сан Мартін вперше побувала в Україні, коли їй було 16 років. З 1996 року вона майже щороку приїздила в Україну. Була тут місіонеркою та вчителькою англійської. Відтоді жінка полюбила Україну. Пів року американка вивчає українську мову.

Коли почалася повномасштабна війна, Ліса приєдналася до волонтерів, які допомагають Україні. Цього разу теж привезла допомогу вимушеним переселенцям та військовим. А ще, каже, приїхала на шопінг — купує речі у закарпатських майстрів, які зможе вдома продати на аукціоні, щоб мати змогу купити дрони для ЗСУ.

Аукціон планують провести у Сієтлі в середині травня. Збиратимуть гроші на дрони для ЗСУ. Такий захід вже проводили торік.

Як громадянка США Ліса Сан Мартін займається благодійністю на користь України — дивіться у репортажі Суспільного.

Топ дня
Війна, ЗСУ, Донбас
МЗС змінює консульські послуги чоловікам призовного віку, США голосуватимуть за допомогу Україні. 790 день війни. Онлайн Важливо
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
США, Україна
Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про надання допомоги Україні за скороченою процедурою Важливо
Британський глава уряду
Велика Британія оголосила про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги Важливо
Прапор США
США готують пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів — Reuters

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Олександра Жулінська і собака Рада
У Запоріжжі зооволонтери рятують тварин з-під обстрілів. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Команда волонтерів Ukrainogorci
Угорщина та Сербія не пропускають на кордоні допомогу для ЗСУ — волонтери
Всеукраїнська зоозахисна премія
В Україні вручили зоозахисну премію волонтерам, які рятують тварин під час війни
Нагорода, волонтер, Луганщина
Волонтер з Луганщини отримав почесну грамоту від Кабінету міністрів України
На початок