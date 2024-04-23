Американка Ліса Сан Мартін на Закарпатті купує місцеві сувеніри для аукціону, який проведе в Сієтлі. Усі гроші із благочинного заходу підуть на купівлю дронів для ЗСУ.

Ліса Сан Мартін вперше побувала в Україні, коли їй було 16 років. З 1996 року вона майже щороку приїздила в Україну. Була тут місіонеркою та вчителькою англійської. Відтоді жінка полюбила Україну. Пів року американка вивчає українську мову.

Коли почалася повномасштабна війна, Ліса приєдналася до волонтерів, які допомагають Україні. Цього разу теж привезла допомогу вимушеним переселенцям та військовим. А ще, каже, приїхала на шопінг — купує речі у закарпатських майстрів, які зможе вдома продати на аукціоні, щоб мати змогу купити дрони для ЗСУ.

Аукціон планують провести у Сієтлі в середині травня. Збиратимуть гроші на дрони для ЗСУ. Такий захід вже проводили торік.

Як громадянка США Ліса Сан Мартін займається благодійністю на користь України — дивіться у репортажі Суспільного.