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Як священник на протезах разом з фондом "Безстрашні" допомагають воїнам на передовій. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Як священник на протезах разом з фондом "Безстрашні" допомагають воїнам на передовій. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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З молитвою, образами та баяном вирушив на фронт священник ПЦУ з Івано-Франківщини Іван Теремко, щоб підтримати воїнів. Попри те, що отець понад 20 років ходить на протезах, частину дороги на схід країни самостійно кермував автівкою, яку везли для бійців. З візитом на передову протоієрей Іван Теремко вирушив разом з волонтерами фонду "Безстрашні".

"В одному місці я почав грати, почав співати. Чую: там бабахкає-бабахкає, а я так співаю, так співаю. Хлопці дивляться, знімають. Розумієте, я побачив на їхніх устах посмішки. Я побачив у їхніх очах ту іскру якоїсь радості, впевненості у собі. І це, знаєте, це досить велико", — розповідає отець Іван.

На передову священник вирушив разом з волонтерами благодійного фонду "Безстрашні", адже є духовним наставником організації. Таку подорож планували давно, зізнається керівник організації Віталій Срайчук.

Що спонукало отця на протезах вирушити на фронт, через що не зміг заснути дорогою додому та волонтерську місію "Безстрашних", дивіться у репортажі Суспільного.

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