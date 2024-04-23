У Швеції митники вилучили близько 1,4 тонни кокаїну

Митниця Швеції провела одне з найбільших в історії країни вилучень кокаїну, конфіскувавши близько 1,4 тонни наркотику в порту поблизу Стокгольма.

Про це повідомляє Assosiated Press.

За словами представника шведської митниці Стефана Граната, наркотики були виявлені в контейнері в порту Нюнесхамн, на південь від Стокгольма, 18 квітня. За підозрою в причетності до перевезення було заарештовано шістьох чоловіків.

Він зазначив, що кокаїн, ймовірно, мав транспортуватися до інших європейських держав, і що Швеція є лише транзитною країною. Гранат також додав, що, це одне найбільших вилучень за всю історію країни, а митниця все ще чекає на точну цифру знайденої кількості кокаїну.

Обсяг кокаїну, вилученого шведською митницею, досяг піка у 2022 році, коли було конфісковано 822 кілограми. Це на понад 300 кілограмів більше, ніж попередній рекорд, встановлений у 2018 році.

У грудні цьогоріч в українському Державному бюро розслідувань повідомляли, що у 2023 році відомство розслідувало 728 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу наркотиків, до суду направлено 187 обвинувальних актів. За матеріалами розслідувань суди винесли вироки щодо 77 людей, які брали участь у наркоторгівлі. Також під час організованих процесуальних дій було затримано 53 особи, про підозру повідомлено 217 особам.