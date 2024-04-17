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ДБР завершило розслідування щодо учасників всеукраїнського угруповання наркоторговців. Справа скерована до суду
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ДБР завершило розслідування щодо учасників всеукраїнського угруповання наркоторговців. Справа скерована до суду

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Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 12 учасників угруповання, яке у промислових масштабах виготовляло та розповсюджувало психотропні речовини по всій Україні. Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що наркотики реалізовували гуртовим замовникам та вроздріб. Місячний грошовий обіг угрупування складав десятки мільйонів гривень. Ділки організували роботу нарколабораторій на території декількох областей України.

"Слідчі ДБР встановили, що наркоділки особливо активізувалися у першій половині 2023 року, користуючись воєнним станом. В полі їхнього зору, у тому числі були й прифронтові райони. Не полишали вони спроб проникнути й в середовище військових та підірвати таким чином боєготовність наших підрозділів. За даними слідства, вони продавали майже 250 тисяч доз на місяць вартістю близько 70 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Для легалізації доходів, отриманих від наркобізнесу, організатор та співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні. При цьому у ДБР вважають, що діяльність такого розгалуженого угрупування важко було б організувати без сприяння представників у правоохоронних органах.

"Навесні 2023 року працівники ДБР затримали організатора, трьох членів зі складу злочинної організації, одного із найбільших гуртових покупців, а також провели понад 35 обшуків у Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 20 кг психотропних речовин, понад 600 л прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання, понад 60 тис. доларів США, отриманих в результаті злочинної діяльності, інші речові докази, які доводять провину підозрюваних", — йдеться у повідомленні.

Також у ході слідства задокументовано протиправну діяльність ще 7 учасників злочинного об’єднання, яким повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів.

Учасники злочинної організації обвинувачуються у вчиненні ряду особливо тяжких злочинів за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України. За вказані злочини передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

У грудні цьогоріч у ДБР повідомляли, що у 2023 році відомство розслідувало 728 кримінальних проваджень за фактами незаконного обігу наркотиків, до суду направлено 187 обвинувальних актів. За матеріалами розслідувань суди винесли вироки щодо 77 людей, які брали участь у наркоторгівлі. Також під час організованих процесуальних дій було затримано 53 особи, про підозру повідомлено 217 особам.

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