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Детективи розслідують ухилення відомого онлайн-казино від сплати 1,1 млрд грн податків — БЕБ
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Детективи розслідують ухилення відомого онлайн-казино від сплати 1,1 млрд грн податків — БЕБ

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Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки. Пресслужба БЕБ

Бюро економічної безпеки розслідує ухилення від сплати понад 1 мільярда гривень податків організатором азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Про це повідомили на сайті БЕБ.

"Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби", — мовиться у повідомленні.

Як зазначається, наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 мільярда виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізосіб та військовий збір на загальну суму 1,1 мільярда гривень.

"Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх", — вказали детективи.

Задля всебічного та повного розслідування співробітники Бюро:

  • допитали як працівників компанії, так і гравців й контрагентів;
  • провели обшуки;
  • направили численні запити до банківських та інших установ;
  • отримали низку ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

У БЕБ підкреслили, що в межах кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і нині.

Детективи наголосили, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.

"Водночас у момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 мільйонів на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані", — поінформували у Бюро.

Окрім цього, заявили в БЕБ, "службові особи товариства під час розслідування всіляко протидіють детективам", зокрема:

  • проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів;
  • відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів;
  • приховують первинну господарську документацію.

Наразі досудове розслідування триває. Співробітники Бюро продовжують збирати докази, які надалі будуть використані як для судової економічної експертизи, покликаної підтвердити розмір завданих бюджету України збитків, так і для доведення протиправної діяльності.

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