До України прибула чергова партія військової підтримки від Литви

До України сьогодні 20 квітня прибула чергова партія військової підтримки від Литви. Українська армія зокрема отримала розібраний легкий ударний літак Л-39ЗА "Альбатрос".

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Зазначається, що літаки L-39ZA "Альбатрос" використовувалися в литовській армії для забезпечення бойової підготовки пілотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі.

У відомстві нагадали, що відповідь на запити української влади Литва вже поставила Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, генератори, необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі протитанкових гранатометів Carl Gustaf тощо.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить понад мільярд євро. Литва надала військову підтримку Україні на суму понад 610 млн. євро", — додали у міністерстві.

Аеро L-39 "Альбатрос" (Aero L-39 Albatros) — навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак чехословацької авіабудівної фірми Aero Vodochody з радянським двигуном. Літак призначався для заміни літака Aero L-29 Delfin. Зробив перший політ 4 листопада 1968 року. Серійно вироблявся до 1999 року (побудовано 2868 літаків). Перебуває на озброєнні понад 30 країн світу.