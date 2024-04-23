Євлаш: росіяни застосували дещо нову тактику під час нічної атаки "шахедами"

У ніч проти 23 квітня військо РФ застосувало дещо нову тактику: росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два “шахеди” з різною періодичністю.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
“Поки ми не ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два “шахеди” з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ними”, — сказав Євлаш.
За його словами, що під час атаки російські військові намагалися розвідувати застосування українських мобільних вогневих груп.
Євлаш також відзначив, що росіяни досить інтенсивно виготовляють та застосовують КАБи та ракети.
У ніч проти 23 квітня сили протиповітряної оборони у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях збили 15 із 16 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну. Про це зранку повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.