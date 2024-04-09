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Глава МЗС Британії зустрівся з Трампом: обговорили ухвалення фінансування допомоги від США для України
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Глава МЗС Британії зустрівся з Трампом: обговорили ухвалення фінансування допомоги від США для України

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Девід Кемерон
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. AP/Alberto Pezzali

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Вашингтона зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомила газета The Guardian.

Кемерон сподівався переконати Трампа не перешкоджати виділенню нового пакета допомоги Україні, який затримують республіканці у Конгресі.

"Успіх України та поразка Путіна є життєво важливими для американської та європейської безпеки", — заявив перед поїздкою глава МЗС.

Своєю чергою Associated Press написало, що у британському Міністерстві закордонних справ підтвердили факт зустрічі, назвавши її "продуктивною".

У відомстві вказали, що для британських посадовців "стандартна практика зустрічатися з опозиційними кандидатами в межах міжнародної діяльності".

Керемон у Вашингтоні також має провести перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеном й порушити питання майбутнього НАТО, дільності Китаю і можливого припинення вогню в Секторі Гази.

Проте ключова мета глави МЗС — змінити думку республіканців у Конгресі стосовно актуальності загрози, яку становить РФ для інтересів Штатів.

Окрім цього, дипломат хоче зустрітися із законодавцями, включаючи лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла та спікера Палати представників Конгресу Майком Джонсоном.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

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